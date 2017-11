 Britischer Verteidigungsminister gibt Amt auf

Der britische Verteidigungsminister Michael Fallon ist zurückgetreten. Er habe sich wohl selbst nicht an die Standards gehalten, die er vom Militär erwarte, schrieb Fallon am Mittwoch in einem Brief an Premierministerin Theresa May. Die Regierungschefin lobte die Ernsthaftigkeit, mit der Fallon seine Position überdacht habe. Der 65-Jährige war seit 2014 im Amt.

Zuvor hatte es Berichte gegeben, Fallon habe sich unangemessenen gegenüber der Journalistin Julia Hartley-Brewer benommen. Fallon räumte laut einem Bericht der Zeitung „The Guardian“ ein, der Journalistin vor 15 Jahren mehrfach die Hand aufs Knie gelegt zu haben. Daraufhin habe sie ihm ruhig und höflich eine Ohrfeige angedroht. Fallon habe die Hand dann weggenommen, schrieb das Blatt. Hartely-Brewer erklärte, sie fühle sich in dieser Sache nicht als Opfer sexueller Belästigung, sondern sei leicht amüsiert. In Medienberichten über den „Kneegate“ genannten Vorfall wurde jedoch nahegelegt, das es bald neue Vorwürfe gegen Fallon geben könne.