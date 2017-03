Einen Tag nach dem tödlichen Anschlag von London haben belgische Sicherheitskräfte offenbar einen ähnlichen Vorfall in Antwerpen verhindert. In der Hafenstadt versuchte am Donnerstag ein Autofahrer, mit hoher Geschwindigkeit in eine Einkaufsstraße zu fahren, teilte die Polizei mit. Menschen mussten zur Seite springen, um nicht erfasst zu werden. Der Fahrer sei festgenommen worden. In den Fahrzeug des aus Frankreich stammenden Mannes fanden die Ermittler Messer und andere Waffen. In Antwerpen wurden zusätzliche Kräfte von Polizei und Armee eingesetzt.

Der französische Präsident Francois Hollande bestätigte Reportern, dass es sich bei dem Täter offenbar um einen französischen Staatsbürger handele. Er habe töten oder für einen "dramatischen Vorfall" sorgen wollen. "Deshalb müssen wir weiter sehr wachsam sein und alle unsere Kräfte mobilisieren", sagte Hollande.