Was erwarten Sie von Deutschland beim Bau der Zugstrecke zum Brenner Basistunnel?

Der Brenner Basistunnel ist voll im Bau. Wir haben den ersten Teil der Zulaufstrecke in Tirol, die Unterinntaltrasse, bereits seit 2012 in Betrieb. Allerdings können wir den zweiten Teil der Zulaufstrecke nicht in Angriff nehmen, weil wir nicht einmal wissen, wo die Bahnstrecke von Bayern Richtung Tirol münden wird. Hier hat Deutschland einen massiven Nachholbedarf.

Der Brenner-Basistunnel ist immerhin ein gesamteuropäisches Projekt und in Deutschland passiert einfach nichts. Wir riskieren einen Flaschenhals in Bayern und was noch schlimmer ist, dass der Brenner Basis Tunnel dadurch an Effizienz verliert und nicht in dem Maße der Verlagerungen beitragen kann wie möglich. Es ist für mich vollkommen unverständlich, dass in Deutschland immer noch diskutiert wird, anstatt endlich mit dem Bau zu beginnen. In Italien hat man das bereits seit Langem erkannt.