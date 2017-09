Bei den EU-Mitgliedsstaaten gibt es bisher wenig Bereitschaft, die Briten nach einem Brexit in der EIB zu halten. „Die Aufgabe der EIB ist es, EU-Staaten zu unterstützen und nicht Drittländer“, heißt es dazu in Brüssel.

Die EIB spielt bei Investitionen in sozialen Wohnungsbau, Bildung und Infrastruktur in Großbritannien eine Schlüsselrolle, da das Land als einziger EU-Staat über keine öffentliche Förderbank im Stile der deutschen KfW verfügt. Im vergangenen Jahr hat die EIB 5,5 Milliarden Pfund an Kredite für Großbritannien bereitgestellt, im vergangenen Jahrzehnt waren es über 42 Milliarden Pfund.