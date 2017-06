Der deutschen Autoindustrie drohen nach dem EU-Austritt Großbritanniens einer Studie zufolge harte Einschnitte. Von den 60.000 Arbeitsplätzen, die hierzulande vom Verkauf deutscher Autos und Autoteile in Großbritannien abhängen, könnten 18.000 - also fast ein Drittel - als Folge hoher Verkaufseinbußen wegfallen, heißt es in einer am Donnerstag publizierten Untersuchung des Beratungsunternehmens Deloitte. Der Absatz von Autoherstellern aus der EU dürfte dort um 20 Prozent einbrechen, davon wären besonders deutsche Firmen betroffen. So heftig waren die Einbußen zuletzt in der Finanzkrise 2009.

Die Autoren begründen die Einbußen mit Zöllen, wenn das Vereinigte Königreich bei einem „harten“ Brexit aus Europas Binnenmarkt austritt. Negativ dürfte sich zudem ein Kursverlust des Pfunds auswirken, wodurch importierte Waren in dem Land teurer würden.