Drei Wochen vor dem nächsten EU-Gipfel scheinen sich die Fronten zwischen Großbritannien und den 27 verbleibenden Mitgliedstaaten in der Nordirland-Frage zu verhärten. Der britische Handelsminister Liam Fox sagte am Sonntag, die Frage der Grenze zwischen der britischen Provinz und der Republik Irland könne erst geregelt werden, wenn die künftigen Handelsbeziehungen seines Landes zur EU zumindest in Grundzügen geklärt seien.

Die EU verlangt allerdings von der Regierung in London bei dem Thema Fortschritte, bevor auf dem Gipfeltreffen am 14. und 15. Dezember in Brüssel der Startschuss für die Handelsgespräche gegeben werden kann. Die Verhandlungen selbst sollen dann im kommenden Jahr beginnen. Die Zeit drängt, weil Großbritannien im März 2019 die Union verlassen will. Vor allem die britische Wirtschaft dringt darauf, dass bis dahin die Beziehungen geklärt sein müssen.