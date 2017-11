Die Außenminister einiger EU-Länder haben sich in einem Brief an die EU-Außenbeauftrage Federica Mogherini zur Bedrohung durch Propaganda geäußert. Es gebe Versuche „externer Akteure“, Misstrauen und Unzufriedenheit gegenüber der demokratischen Gesellschaftsordnung zu schüren und die Einheit der EU zu schwächen, schreiben die acht Außenminister. Es sei deswegen dringend erforderlich, die Abwehrfähigkeiten in diesem Bereich zu stärken.

Der Brief gilt als Grundlage für eine Diskussion, die es am Montag bei einem Treffen der EU-Außenminister in Brüssel geben soll. Am Ende könnte ein Arbeitsauftrag an die EU-Außenbeauftragte stehen, eine Stärkung der europäischen Abwehrfähigkeiten in Angriff zu nehmen. Im Auswärtigen Dienst der EU gibt es zwar bereits Expertenteams, die durch Medien transportierte Fehlinformationen identifizieren und sie in eigenen Medienangeboten anprangern. Die Teams sind aber relativ klein und technisch nicht besonders gut ausgestattet.