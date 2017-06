Das verheerende Großfeuer im Londoner Grenfell Tower ist in einem Gefrierschrank ausgebrochen. Das teilten die Ermittler am Freitag mit. Bei dem Brand am 14. Juni waren mindestens 79 Menschen getötet worden.

Experten hatten laut Premierministerin Theresa May nach der Katastrophe an sieben anderen britischen Hochhäusern eine leicht entzündbare Verkleidung festgestellt. Art und Material der Verkleidung gelten als eine der möglichen Ursachen dafür, dass sich das Feuer in dem 24-stöckigen Grenfell Tower im Westen Londons in weniger als einer Stunde ausbreiten konnte.