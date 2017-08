Die Londoner Polizei hat in die Ermittlungen nach einem Zwischenfall am Buckingham-Palast Anti-Terror-Experten eingeschaltet. Diese befragten am Samstag den 26-jährigen Mann, der nach ihrer Darstellung mit seinem Auto am Freitagabend ein Polizeifahrzeug nahe der Residenz von Königin Elizabeth II. absichtlich rammte und dann bei der Konfrontation mit Polizisten nach einem „1,20 Meter langen Schwert“ gelangt habe. Er habe wiederholt „Allahu Akbar“ („Gott ist groß“) gerufen.

Der Leiter der Anti-Terror-Abteilung der Metropolitan Police, Dean Haydon, sagte, drei Beamte seien bei dem Handgemenge während der Festnahme verletzt worden, ebenso der Verdächtige. Er sei zur Behandlung in ein Krankenhaus und anschließend über Nacht in eine Polizeiwache gebracht worden. Haydon sprach von einem isolierten Zwischenfall.