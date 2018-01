Europäische Staatsanleihen sollen gebündelt werden, um die Eurozone stabiler zu machen. Die neuartigen Wertpapiere stoßen in Deutschland auf Skepsis.

Seit mehr als einem halben Jahrzehnt arbeiten Top-Ökonomen wie der Deutsche Markus Brunnermeier (Princeton) und der Ire Philip Lane (mittlerweile Gouverneur der irischen Notenbank) an einem Finanzinstrument, das die Eurozone stabiler machen soll. Auf 300 Seiten stellt der Ausschuss für Systemrisiken (ESRB), der von Mario Draghi, dem Chef der Europäischen Zentralbank (EZB) geleitet wird, am heutigen Montag nun eine ausgefeilte Version des Konzepts vor. Die Idee hat prominente Fürsprecher – und stößt in Deutschland auf Skepsis. Die Grundidee: Staatsanleihen der 19 Euro-Staaten sollen in Sovereign Bond-Backed Securities (SBBS) gebündelt werden. Die Wertpapiere werden dann nach Risiken in drei Tranchen geteilt, die Rendite der privaten Anleger hängt vom Risiko ab. Für die riskanten Junior Bonds gibt es mehr als für die Mittel-Tranche und die sichere Senior Tranche. Banken dürften nur die risikofreien Senior Tranchen halten.

Anzeige

Eines ist Miterfinder Markus Brunnermeier an dem Konzept wichtig: Es geht gerade nicht darum, dass Staaten ihre Haftungsrisiken teilen. „Es handelt sich nicht um Eurobonds“, stellt er klar. Ziel ist es viel mehr, das Angebot an sicheren Anlagemöglichkeiten zu erhöhen. Nach den Berechnungen der Ökonomen könnte sich das Angebot an sicheren Wertpapieren in der Eurozone durch die SBBS mittelfristig verdoppeln. Bisher verfügen nur die Staatsanleihen aus Deutschland, den Niederlanden und Luxemburg über das Top-Rating Triple A.



Der Mangel an sicheren Staatsanleihen in Europa hat in Krisenzeiten aber zu einer Flucht von Kapital in sichere Anleihen der drei Triple-A-Staaten geführt. Diese Kapitalflucht in Safe Havens würden die SBBS stoppen, sagt Brunnermeier. Sie würden auch den Teufelskreis beenden, der bisher zwischen Banken und Staaten besteht. Weil Banken immer noch viel mehr heimische Staatsanleihen als ausländische halten, geraten Banken in Schwierigkeiten, sobald ein Land Probleme hat. Dies war in Griechenland und Zypern eindrucksvoll zu beobachten. „SBBS sind keine Wunderheiler, aber diese beiden Probleme würden sie lösen“, sagt Brunnermeier.

EZB lässt Leitzins unverändert : Draghis Untätigkeit nutzt nur dem Süden Die Europäische Zentralbank hält trotz Konjunkturboom an der lockeren Geldpolitik fest. Sie hat sich längst in den Dienst der Entschuldung der Länder in Südeuropa gestellt.