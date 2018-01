Allerdings verlieren die Befürworter der SBBS gerade jetzt einen wichtigen Mitstreiter. Der italienische Kommissionsbeamte Mario Nava, der sich sehr für das Projekt eingesetzt hat, wechselt an die Spitze der italienischen Finanzaufsicht Consob. Da schon im Frühjahr 2019 ein neues Europäisches Parlament gewählt wird, dürfte die Zeit bis dahin kaum genügen, damit die Staaten der Eurozone und das Europäische Parlament entscheiden können, ob sie die Regulierung ändern wollen.

Die Befürworter in Brüssel würden gerne im Herbst einen Vorschlag vorlegen, um die bestehende Regulierung von Wertpapieren zu ändern. Bisher werden Verbriefungen von Staatsanleihen mit einer Risikogewichtung von 15 Prozent belegt. Die Erfinder der SBBS empfinden diesen Aufschlag für die Senior-Tranche als ungerechtfertigt.

Skeptiker im Bundesfinanzministerium

In Deutschland herrscht dem neuen Finanzinstrument gegenüber Skepsis. Die Vordenker im Bundesfinanzministeriums, Chefökonom Ludger Schuknecht und Finanzexperte Levin Holle, lehnen das Instrument ab, weil sie es für „ein reines Schönwetterkonstrukt“ halten, das in Krisenzeiten die Probleme verschärfen würde. „Der Staat mit der schwächsten öffentlichen Finanzlage dürfte das Rating des gesamten Pools bestimmen“, so ihr Argument.