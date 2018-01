Der Bundesbank-Präsident rief zudem die Banken im Euro-Raum dazu auf, ihre zum Teil noch hohen Bestände an faulen Krediten abzubauen. Diese verhindern aus seiner Sicht auch die Einführung einer gemeinsamen Einlagensicherung (Edis) in der EU. Die größere finanzielle Sicherheit mit einem solchen System wäre zweifellos eine gute Sache, sagte Weidmann. "Das Problem ist aber, dass viele Banken erhebliche Bestände an faulen Krediten mit sich tragen." Bislang stößt Edis in der Bundesregierung und bei deutschen Banken auf viel Skepsis. Denn es wird befürchtet, dass heimische Geldhäuser in Haftung genommen werden, wenn Institute in anderen Mitgliedsländern in Schieflage geraten.