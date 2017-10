In einem Interview mit der WirtschaftsWoche sagte Weidmann, „die Sorge, dass von den Schattenbanken systemische Risiken ausgehen könnten, betrifft nicht nur Europa, insbesondere in China ist der Schattenbankensektor in den vergangenen Jahren sehr schnell gewachsen.“ Die Schulden und Immobilienpreise in China seien stark gestiegen. „Deshalb steht die Entwicklung dort unter besonderer Beobachtung“, so Weidmann. „Würde China in eine Krise geraten, ginge das nicht spurlos an der Weltwirtschaft und Deutschland vorbei“, sagte der Bundesbankpräsident. Allerdings verfüge China durchaus über fiskal-, geld- und wirtschaftspolitische Spielräume, um die Wirtschaft im Krisenfall zu stabilisieren.