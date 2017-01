Bild vergrößern Der erste Versuch die NPD zu verbieten scheiterte vor dem Bundesverfassungsgericht. dpa Bild:

Wegen der hohen Risiken war das neue Verfahren gegen die Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) von Anfang an umstritten. Jetzt ist passiert, was viele befürchtet haben: Für ein Verbot haben die Länder in Karlsruhe nicht genug in der Hand.