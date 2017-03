Er reagierte auf Äußerungen des verteidigungspolitischen Sprechers der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Florian Hahn. Dieser hatte infrage gestellt, ob die Türkei in der "aufgeheizten Atmosphäre" den Schutz der deutschen Soldaten in Incirlik umfassend gewähren könne und wolle. Die Bundesregierung solle daher die Verlegung der Tornados einleiten. Hardt sagte dazu, die Bundeswehr sei "nicht zum Schutz der Türkei in Incirlik, sondern leiste einen Beitrag zur Bekämpfung der IS-Miliz. "Der Stützpunkt in Incirlik ist dafür wichtig."

Der Wehrbeauftragte des Bundestages, Hans-Peter Bartels, verwies auf andere Militärbasen. "Incirlik als Standort ist nicht alternativlos", sagte der SPD-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Der Anti-IS-Kampf könnte auch von dem Stützpunkt im jordanischen Amman oder dem kretischen Akrotiri aus erfolgen." Vor allem die Nähe zu Syrien und die Nutzung eines Nato-Flugplatzes spreche für eine Stationierung in Incirlik. "Unsere Soldaten müssen dort aber auch willkommen sein und sich willkommen fühlen." Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat Deutschland Nazi-Methoden vorgeworfen, nachdem einige Kommunen Wahlkampfreden seiner Minister wegen Sicherheitsbedenken untersagt hatten. Die türkische Führung will in Deutschland, aber auch in den Niederlanden, in Österreich und der Schweiz für das Verfassungsreferendum Mitte April werben, durch das der Präsident einen erheblichen Machtzuwachs erhalten soll.