Wäre eine Obergrenze für Flüchtlinge eine solche Antwort? Eine Obergrenze ist noch keine Lösung. Nur müssen wir auf der anderen Seite auch sagen, dass das Maß, was wir an Migration erlebt haben, uns überfordert. Dazwischen müssen wir einen Weg finden.

Die Alpenrepublik macht außenpolitisch vor, was sich Merkels Kritiker vergeblich von Deutschland wünschen. Denn Außenminister Kurz und Kanzler Kern beweisen, woran es in Berlin mangelt: Bereitschaft zur Kurskorrektur.

Stichwort Ablenkungsdiskussion: Trägt das oberste politische Ziel einer schwarzen Null – wie es die deutsche Regierung verfolgt – dazu bei, den Gestaltungsanspruch zu erfüllen, den Menschen an Politik stellen?

Eine schwarze Null ist natürlich perspektivisch auch unser Ziel. Dass Deutschland in Sachen Investitionen in Infrastruktur vorletzter in der OECD ist, ist allerdings eine der Nebenerscheinungen. Das hat mittelfristig auch einen Preis für Wachstum.

In der jetzigen Situation wären Investitionen also wichtiger?

Man sollte so gut wie möglich beides verbinden.

Das klappt nur selten.

Ja, klar. Es ist eine Balance.