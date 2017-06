Grönland und die EG

Kurz nachdem die Zollunion mit Algerien endete, traten zum Jahresbeginn 1973 Großbritannien, Irland und Dänemark der EWG bei. Mit dem Königreich Dänemark wurde auch dessen Territorium Grönland - die größte Insel der Welt - Bestandteil der EWG. Die rund 56.000 Grönländer, zum größten Teil Ureinwohner (Innuit), hatten allerdings bei der dänischen Volksabstimmung zum EWG-Beitritt am 2. Oktober 1972 mit überwiegender Mehrheit gegen die EWG gestimmt. Sie fürchteten vor allem Eingriffe Brüssel in die Fischerei.

Weil Grönland über Dänemark in der EWG war, konnten europäische (damals vor allem deutsche) Fischfangschiffe in seinen Gewässern fischen. Dagegen richtete sich bald eine Bürgerbewegung der kleinen Fischfangnation. In einer Volksabstimmung am 23. Februar 1982 setzten sich die Austrittsbefürworter durch.