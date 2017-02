Es sei niemals gut, einem befreundeten Land Missachtung entgegen zu bringen, sagte Hollande laut französischer Nachrichtenagentur AFP am Samstag auf dem Landwirtschaftssalon in Paris.

Damit reagierte Hollande auf die Bemerkung Trumps, dass Paris nicht mehr Paris sei. In einer Rede, in der Trump am Freitag einige westeuropäische Länder wegen ihrer Einwanderungspolitik ins Visier nahm, zitierte er einen Freund, der früher jeden Sommer nach Paris gereist sei und dies seit einigen Jahren nicht mehr tue, weil „Paris ist nicht mehr Paris“ sei, wie ihm sein Freund zur Begründung gab.