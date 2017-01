Stell dir vor, es ist Globalisierung, und alle gehen hin. So lässt sich seit Jahren das Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos auf einen Satz bringen. 3000 Anführer der internationalen Wirtschaft pilgern in den Schweizer Schnee, um sich manchmal doch etwas zu selbstverständlich gegenseitig auf die Schultern zu klopfen. So war das. Und war doch in diesem Jahr anders. Irgendwer hat den Gästen ihr Förmchen aus dem Treibsandkasten strudelnder Zuversicht geklaut. Es tun sich Risse auf im Anstrich der herrschenden Meinung, die da lautete: Unsere Zukunft liegt in der Globalisierung, denn sie schafft Wachstum und Wohlstand.

Vielleicht werde Davos ja in diesem Jahr wieder richtig bedeutsam, weil letztes Jahr alle mit ihren Prognosen so richtig falsch lagen, ätzte ein amerikanischer Mediendienst. In Davos 2016 galt: Der Brexit kommt nicht, Donald Trump wird nicht US-Präsident, und Freihandel bedeutet Zukunft.