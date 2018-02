"Wenn man nachhaltige Investitionen fördern will, dann sollte man nicht so tun, als wären sie risikofrei", sagte sie der WirtschaftsWoche. "Dies beobachte ich mit Sorge". Die fehlgeschlagene Förderung der maritimen Wirtschaft in Deutschland fügt sie als mahnendes Beispiel an.

Die EU-Kommission will am 7. März einen Vorschlag vorlegen, nach dem Banken für nachhaltige Investitionen weniger Kapital als für andere Kredite hinterlegen sollen.