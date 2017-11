Die Europäische Arzneimittelagentur EMA wird künftig in Amsterdam sitzen. Die niederländische Hauptstadt erhielt am Montag den Zuschlag für die Zeit nach dem EU-Austritt Großbritanniens und setzte sich in der Endrunde gegen Mailand durch, wie die Regierung Estlands als derzeitiger Inhaber der EU-Ratspräsidentschaft mitteilte.

Die EMA sitzt momentan in London, muss aber wie die Europäische Bankenaufsichtsbehörde EBA nach dem Brexit umziehen. Die EBA wird künftig in Paris sitzen, wie nach einer späteren Abstimmung am Montag bekanntgegeben wurde. Die französische Hauptstadt setzte sich am Ende gegen Dublin durch - Mitbewerber Frankfurt am Main verpasste das Finale überraschend.