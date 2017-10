Die Kürzung der EU-Vorbeitrittshilfen für die Türkei, die die EU-Staats- und Regierungschefs an diesem Donnerstag beim EU-Gipfel in Brüssel ansprechen wollen, läuft in Wirklichkeit auf eine Umwidmung hinaus.

Beim Abendessen zum Auftakt des Gipfeltreffens werden sich die EU-Staats- und Regierungschefs nun an diesem Donnerstag zum schwierigen Thema Türkei austauschen. Handfeste Ergebnisse sind davon allerdings nicht zu erwarten. Die Kanzlerin weiß, dass keinerlei Durchbruch ansteht. In ihrer wöchentlichen Videobotschaft bemühte sie sich vergangene Woche die Erwartungen an das Treffen herunterzuschrauben. „Wir werden sicherlich noch keine Entscheidungen treffen“, so Merkel. „Aber ich möchte mir einmal die Meinungen meiner Kollegen anhören, wie sie die bilateralen Beziehungen mit der Türkei sehen, und welche Schlussfolgerungen wir gegebenenfalls daraus ziehen können.“