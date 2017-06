Das Amt will nächste Woche festlegen, dass für Pflanzen mit zufällig entstandenen Veränderungen – und nicht nur für gentechnisch veränderte Pflanzen – eine Ausnahme vom generellen Patentverbot für Pflanzen gilt. Dies geht aus einer Beschlussvorlage des EPA hervor, die der WirtschaftsWoche vorliegt. Patente auf Pflanzen, „die technisch verändert wurden, aber so zuvor auch schon in der Natur vorkamen“ seien erlaubt, heißt es in der Vorlage. Der Verwaltungsrat des EPA berät am Mittwoch und Donnerstag kommender Woche über die Beschlussvorlage.

Nichtregierungsorganisationen, Politiker und mittelständische Saatgutunternehmen fürchten so quasi durch die Hintertür Patentmöglichkeiten für eine große Zahl an Pflanzen. Eine Blaupause dafür gibt es: Die Brauereien Carlsberg und Heineken wollen auf diesem Weg Braugerste patentieren. Der Streit, inwiefern Patente auf Leben erlaubt sind, tobt seit Jahren. Eigentlich hat die EU-Kommission sie verboten. Dennoch hofft die Industrie darauf: In 2016 wurden für 110 konventionell oder teils konventionell gezüchtete Pflanzen Patente beantragt.