Verhandlungen zwischen der griechischen Regierung und den internationalen Geldgebern sind am Donnerstag ohne konkretes Ergebnis zu Ende gegangen. Dies berichtete das griechische Staatsfernsehen (ERT) unter Berufung auf Kreise des Finanzministeriums in Athen. Bereits am Vormittag hatte ein Ministeriumsvertreter mitgeteilt, dass die Kontrolleure am Donnerstagabend die Eurogruppe über die Gespräche informieren sollen. Es habe zwar Fortschritte gegeben. Einige Themen müssten jedoch noch geklärt werden, hieß es weiter.

In einer Erklärung teilten Europäische Zentralbank (EZB), Europäischer Stabilitätsmechanismus (ESM) und EU-Kommission mit, in einigen Bereichen habe es wichtige Fortschritte gegeben, etwa im Hinblick auf Reformen im Finanzsektor. Weitere Treffen seien für die kommende Woche und damit vor einem Treffen der Eurogruppe vereinbart worden.