Vier Aufgaben für die EU

Hierzu vier Punkte: Die EU muss zu einem Minimalkonsens zurückfinden, der, wenn nicht von allen, dann doch von einer großen Mehrheit der Mitgliedstaaten getragen wird. Das beinhaltet Rechtsstaatlichkeit, also die Betonung von ‘Checks and balances’: unabhängiger Justiz, Medien etc. Das sollte z.B. im Falle der polnischen Regierung deutlicher als bisher betont werden. Gleichzeitig ist aber wichtig, dass man sich bei dem Konflikt um Flüchtlinge und Migration gegenseitig zuhört, anstatt der jeweils anderen Seite das Europäertum abzusprechen. Noch wichtiger ist aber, dass die EU und ihre Institutionen sich viel stärker als bisher in den Augen der Bürger mit dem Thema Sicherheit verbinden. Beim besseren Schutz der Außengrenzen sind im vergangenen Jahr Fortschritte erzielt worden – das muss auch gesagt werden. Die Kooperation von Polizei und Geheimdiensten muss ein essentieller Teil einer neu aufgestellten EU-Anti-Terror-Politik werden. Schließlich – und genauso wichtig: Die EU muss, möglicherweise in kleineren Gruppen von Ländern, eine echte militärische Interventionskapazität entwickeln.

Die beginnenden Brexit-Verhandlungen sollten so konstruktiv wie möglich geführt werden. Das Endergebnis wird wahrscheinlich eher einem Freihandelsabkommen (wie z.B. CETA mit Kanada) ähneln als einer weiteren Mitgliedschaft der Briten im Binnenmarkt. Das sollte aber begleitet werden von einer fest institutionalisierten Zusammenarbeit in der Sicherheitspolitik und besonders der Terrorbekämpfung. Auf jeden Fall verhindert werden muss ein ‘dirty Brexit’ - also ein Austritt ohne Abkommen, unter Verletzung internationalen Rechts. Gegenüber der neuen US-Administration, die ja nicht nur aus Donald Trump besteht, sollten die Europäer zwei Dinge kombinieren: Eine demonstrative Erhöhung der Verteidigungshaushalte – nur 5 der 28 NATO-Mitglieder erfüllen das selbst gesteckte Ziel von Ausgaben in Höhe von 2 Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts. Und in den Wirtschaftsbeziehungen müssen die Europäer selbstbewusst betonen, wie wichtig der europäische Markt für US-Exporte ist und wie viele Arbeitsplätze europäische Investitionen in den USA schaffen. Vor allem aber: Auch das Amerika Donald Trumps braucht Bündnispartner, wenn es wieder ‘great’ werden soll.

Um schließlich mit dem wachsenden Populismus zurecht zu kommen, ist ein Bündnis aller ‘Etablierten’ gegen die Demagogen nicht immer das beste Mittel, weil man ihnen dadurch erst eine Aufteilung in Eliten und ‘das Volk’ erleichtert. Es gibt doch weiter Unterschiede zwischen Mitte-Links und Mitte-Rechts: in der Wirtschaft, bei der Sicherheit und in Fragen kultureller Identität und ‘political correctness’. In einigen EU-Mitgliedsländern sind Populisten schon an der Macht, andere werden folgen. Sie werden so oder so ihre Wähler irgendwann enttäuschen: entweder indem sie über die Jahre eine differenziertere Politik machen als versprochen, oder indem sie scheitern.

