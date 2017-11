Norwegen

Nicht nur in Berlin, sondern auch in Oslo wird derzeit eine neue Regierung gesucht. Während sich in Berlin noch viele gegen eine Minderheitsregierung sträuben, sind Minderheitsregierungen in Norwegen üblich. Die amtierende Ministerpräsidentin Erna Solberg, Vorsitzende der konservativen Høyre, plant ein Bündnis mit der rechtspopulistischen Fortschrittspartei. Beide Parteien haben zusammen aber nur 72 der 169 Parlamentssitze. Auch in der vorherigen Legislaturperiode ab 2013 gab es eine Minderheitsregierung. Dass diese in Skandinavien gut funktionieren, liegt unter anderem daran, dass die Parlamente nicht besonders groß sind und die Abgeordneten nicht nach Fraktionen, sondern nach Regionen zusammen sitzen.