Die Verhandlungen zwischen Griechenland und den Geldgebern ziehen sich seit Wochen hin, wieder einmal. So läuft das Spiel seit sieben Jahren, seit Griechenland die ersten Hilfskredite von den Europäern und dem Internationalen Währungsfonds erhalten hat. Heute kommen die Euro-Finanzminister in Malta zusammen. Die Unterhändler sollen bereits einen Durchbruch erzielt haben .

Aus Sicht von Ökonom Jens Bastian hakt es an drei Punkten. Erster Knackpunkt: Ein möglicher Schuldenerlass. „Beim Thema Schuldenschnitt ist kein Kompromiss möglich“, sagt der in Athen lebende Griechenlandexperte. Die Europäer wollen in diesem Wahljahr nicht darüber sprechen. Für den griechischen Premier Alexis Tsipras und den IWF entscheidet ein Schuldenschnitt aber über die Zukunft des Landes. „Vor 2018 bewegt sich da nichts in der Substanz“, ist Bastian überzeugt.

Zweiter Knackpunkt: Welche Verpflichtungen muss Griechenland eingehen, wenn das dritte Hilfspaket im kommenden Jahr regulär beendet wird? Dann fällt schließlich das Druckmittel der Europäer weg, den Griechen womöglich eine Tranche aus dem Hilfspaket zu verweigern. Das wirkte bislang stets disziplinierend. Aber auch künftig – und ohne dieses Druckmittel – wollen die Geldgeber sicherstellen, dass Griechenland seinem Schuldendienst nachkommt und pünktlich die Raten zahlt.