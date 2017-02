Die billionenschweren Anleihenkäufe und ein starker Dollar spülen der Europäischen Zentralbank (EZB) deutlich mehr Gewinn in die Kasse. Der Überschuss nahm 2016 um gut zehn Prozent auf 1,19 Milliarden Euro zu, wie die Währungshüter mitteilten. Dabei kletterten die Zinserträge aus den seit März 2015 laufenden Anleihenkäufen deutlich - ältere Wertpapier-Programme warfen hingegen weniger ab. Der Kursanstieg des Dollar bescherte den Euro-Wächtern zudem höhere Zinserträge aus Währungsreserven.

Die EZB schüttet ihren Gewinn an die nationalen Notenbanken aus - und zwar nach dem sogenannten Kapitalschlüssel, dem Anteil der Notenbanken am gezeichneten Kapital der EZB. Auf die Bundesbank entfällt so rund ein Viertel des Überschusses. Dieser fließt in die Bilanz der Bundesbank ein, aus der sich dann der jährlichen Scheck für den Haushalt von Finanzminister Wolfgang Schäuble errechnet. Ende Januar wurden von der EZB bereits 966 Millionen Euro Gewinn an die nationalen Notenbanken verteilt - der Rest soll an diesem Freitag ausgeschüttet werden.