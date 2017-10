Die Bundesbank kann weiter am EZB-Programm zum Kauf von Staatsanleihen teilnehmen. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe wies am Mittwoch Eilanträge ab, mit denen eine weitere deutsche Beteiligung gestoppt werden sollte. Die Anträge des früheren CSU-Politikers Peter Gauweiler und anderer Kläger blieben damit erfolglos. Zur Begründung hieß es, sie seien unzulässig, weil eine einstweilige Anordnung die Entscheidung im Hauptverfahren schon vorweggenommen hätte.

Das Bundesverfassungsgericht hatte im Sommer Zweifel geäußert, ob das Programm noch in den Kompetenzbereich der Europäischen Zentralbank (EZB) falle oder eine unzulässige Staatsfinanzierung vorliege. Dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg wurden entsprechende Fragen vorgelegt. Erst wenn der EuGH darüber entschieden hat, wird das Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht fortgesetzt.