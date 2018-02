 Brüssel droht mit antiamerikanischen Zöllen

Nach Trumps Ankündigung, europäische Waren mit Zöllen zu belegen, droht nun die Europäische Kommission zurück. Einen Handelskrieg wünscht in Brüssel niemand - bereit dazu ist man trotzdem.

Auf Trumps harsche Worte folgte eine klare Ansage aus Brüssel. Die EU-Kommission richtete den Amerikanern aus, dass sie „schnell und auf angemessene Weise“ reagieren werde, sollte Washington europäische Produkte aussperren. Allerdings hat die EU-Kommission noch keine fertigen Listen mit US-Produkten, die sie bei einem Gegenschlag mit Strafzöllen belegen würde. Experten in der Generaldirektion Handel müssten zehntausende von Produktgruppen durchforsten, um festzustellen, wo sie den Amerikanern richtig wehtun können, ohne der europäischen Wirtschaft zu schaden. So weit ist man in Brüssel noch nicht. In der Vergangenheit sind die Europäer bei solchen Übungen durchaus fündig geworden. Als 2002 der damalige US-Präsident George W. Bush Schutzzölle von bis zu 30 Prozent auf Stahl einführte, drohte die EU mit Sanktionen für Orangensaft. Diese Maßnahme hätte besonders den Bundesstaat Florida getroffen, in dem der Bruder des Präsidenten regierte. Bush lenkte ein. „Unsere Strategie ist aufgegangen“, erinnert sich Pierre Defraigne, damals im Stab des französischen EU-Handelskommissars Pascal Lamy.

Anzeige

Wer in einem Handelsstreit zurückschlägt, der riskiert allerdings eine Eskalation. EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström warnt, dass ein Handelskrieg zwischen Europa und den USA „extrem bedauernswert“ für die gesamte Welt wäre. Ein Handelskrieg wäre gar nicht zu gewinnen, argumentiert Defraigne. „Das ist wie im Ersten Weltkrieg, jeder baut Gräben und bewegt sich dann nicht mehr.“ Für ihn liegt die Lösung ganz wo anders. „So lange die USA kein Sozialsystem haben, das diesen Namen auch verdient, wird das Land immer zum Protektionismus neigen.“ Er fordert einen Systemwechsel in den USA – weiß aber auch, dass der in absehbarer Zeit unrealistisch ist.

Premium Trumps Wirtschaftspolitik : Fair? Unfair! Donald Trumps national ausgerichtete Wirtschaftspolitik verlangt nach einer selbstbewussten, starken europäischen Stimme.

Als Block setzt die EU auf Freihandel – ungeachtet der protektionistischen Tendenzen in Mitgliedsstaaten wie Frankreich. Am Dienstag erst hat sich Handelskommissarin Malmström mit ihren Kollegen aus Brasilien, Argentinien, Paraguay und Urugay getroffen, um endlich den Durchbruch bei den Verhandlungen zu einem Freihandelsabkommen zu erreichen. Die EU verhandelt gerade so viele Freihandelsabkommen wie nie zuvor – weil die Europäer wissen, dass sie von offenen Weltmärkten profitieren. Die Wirtschaft wünscht sich explizit niedrige Importzölle, damit Vorprodukte günstig hereinkommen können. Der europäische Ansatz ist das Gegenteil vom Glauben an Abschottung, dem Trump anhängt. „Protektion wird zu großem Wohlstand und Stärke führen“, hatte der nicht umsonst gleich beim Antritt verkündet. Die EU hängt dagegen der Grundphilosophie an, dass Handel zu einer Win-Win-Situation führt.

Premium Donald Trump : Deutschlands teuerster Gegner Wie Donald Trumps aggressive Steuer-, Handels- und Währungspolitik den Wirtschaftsstandort Deutschland gefährdet - und warum die Politik nur zuschaut.