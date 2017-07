Der Verwaltungsratspräsident der Schweizer UBS, Axel Weber, glaubt nicht an eine rasche Konsolidierung des europäischen Bankenmarktes.

Fusionen unter Europas Banken nur in der Verwaltung

Insgesamt zieht Weber ein skeptisches Fazit der EZB-Politik in den vergangenen Jahren. „Investoren mit Risikobereitschaft verdienen in diesem Umfeld sehr gut. Der normale Bürger aber kann davon nicht profitieren. Deswegen nehmen viele Sparer diese Politik so wahr, dass sie auf Dauer ihrer finanziellen Lebensplanung schadet“, sagte Weber. EZB-Präsident Draghi liege richtig darin, nun keine überstürzte Zinswende einzuleiten, wichtig sei, dass das Thema „nun auf der Tagesordnung des EZB-Rats steht“.