Die Zentrale der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt am Main

Die EZB entscheidet zum ersten Mal im Neuen Jahr über ihre Zinspolitik. Ein Kurswechsel ist nicht zu erwarten. Die Anleger am deutschen Aktienmarkt zeigten sich am Donnerstagmorgen zurückhaltend.

Die Ratsmitglieder der Europäischen Zentralbank (EZB) kommen an diesem Vormittag in der Frankfurter Zentrale zu ihrer ersten Zinssitzung im neuen Jahr zusammen. Volkswirte gehen davon aus, dass die EZB den Leitzins zur Versorgung der Geschäftsbanken mit Geld auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent belassen wird. Sie erwarten zudem, dass die Notenbank an ihrem billionenschweren Anleihen-Kaufprogramm, das die Konjunktur unterstützen und für mehr Inflation im Währungsraum sorgen soll, keine Änderungen vornimmt. Erst im Dezember hatten die Euro-Wächter die Käufe um neun Monate bis Ende 2017 verlängert. Das Gesamtvolumen der Transaktionen schwillt dadurch auf 2,28 Billionen Euro an. Die Notenbank will ihren Zinsbeschluss um 13.45 Uhr (MEZ) bekanntgeben. Details wird EZB-Chef Mario Draghi auf der Pressekonferenz ab 14.30 Uhr vorstellen.

Er dürfte dann auch zu der neu entflammten Kritik aus Deutschland an der Politik des billigen Geldes befragt werden. Volkswirte gehen davon aus, dass der Italiener darauf verweisen wird, dass die Notenbank bei der Inflationsrate noch längst nicht am Ziel und die Wirtschaft im Euro-Raum immer noch auf geldpolitische Medizin angewiesen ist. Draghi wird wohl auch mit Fragen konfrontiert werden, wann der Zeitpunkt für ein allmähliches Abschmelzen der Anleihenkäufe kommen könnte. Darüber hinaus dürfte die Wahl von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten Thema werden. Investoren wollen wissen, welche Folgen dies für die Konjunktur in der Euro-Zone hat. Auch die detaillierteren Pläne Großbritanniens für den EU-Ausstieg könnten auf den Tisch kommen.

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich vor der Zinsentscheidung EZB am Donnerstag zurückgehalten. Wenige Minuten nach dem Handelsstart stand der Dax 0,04 Prozent im Plus bei 11 604,32 Punkten. Damit trat der wichtigste deutsche Aktienindex weiter auf der Stelle: Seit Jahresbeginn pendelt er in einer engen Spanne um die Marke von 11.600 Punkten - ähnlich wie das US-Börsenbarometer Dow Jones Industrial, das sich seit Wochen vergeblich müht, erstmals die 20.000-Punkte-Schwelle zu überwinden.