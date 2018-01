Der Digitalbeauftragte der Macron-Regierung ist sich der Herausforderungen durchaus bewusst. „Das ist der Anfang der Debatte“, sagt Mounir Mahjoubi. „Wir werden nichts überstürzen.“ Er betont aber auch, dass die Regierungen in dieser Angelegenheit nicht untätig bleiben dürfen und verweist auf die anstehenden Wahlen in Italien, Russland oder für das Europäische Parlament. Es gehe darum, eine wirksame Regulierung für die Informationsflut zu finden. „Wir müssen uns diese Fragen stellen und alle gemeinsam an dem arbeiten, was getan werden kann.“