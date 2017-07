Rund 1000 Milliarden Euro - die Summe der faulen Kredite in den Büchern der europäischen Banken ist schwindelerregend. Das Problem ist eine Altlast der großen Wirtschafts- und Finanzkrise, aber auch riskanter Bankstrategien, die staatliche Aufseher nicht ausreichend einhegten. Nun wollen die EU-Länder mit einem „Aktionsplan“ gegensteuern. Am Dienstag berät Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble mit seinen EU-Kollegen darüber in Brüssel.

Was sind eigentlich faule Kredite und woher kommen sie?