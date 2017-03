Island hebt in den kommenden Tagen die restlichen, im Zuge der Finanzkrise von 2008 verhängten Kapitalverkehrskontrollen auf. Das Finanzministerium der Insel teilte am Sonntag mit, die Änderungen würden am Dienstag in Kraft treten. Die Beschränkungen hätten nach dem Zusammenbruch der Finanzbranche die Wirtschaft und die Währung des Landes stabilisiert. Jetzt kehre die Insel endgültig an die internationalen Kapitalmärkte zurück.