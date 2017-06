Nach Medienenthüllungen hat die Staatsanwaltschaft im westfranzösischen Brest nun doch eine Untersuchung zu dem in die Kritik geratenen Minister Richard Ferrand angekündigt. Die Polizei werde untersuchen, ob es einen Anlass gebe, Ferrand der Eigentumsdelikte und des Verstoßes gegen Versicherungsvorschriften zu verdächtigen, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit.

Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor gesagt, es gebe keinen Anlass für Ermittlungen. Die Kursänderung stellt die Versprechen des im Mai gewählten Präsidenten Macron zu einer makellosen Regierung erneut in Frage. Macron hatte sich am Mittwoch erneut hinter Ferrand und die ebenfalls in die Kritik geratene Ministerin Marielle de Sarnez gestellt. Über die Frage, ob gegen die beiden Kabinettsmitglieder ermittelt werde, entschieden die Justizbehörden und nicht Medienberichte, sagte Macron.