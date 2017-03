Zuletzt hatten Fillon weniger als zwei Monate vor der Wahl immer mehr wichtige Unterstützer die Gefolgschaft verweigert. Trotz der Vorladung im Ermittlungsverfahren in der Affäre um eine mögliche Scheinbeschäftigung seiner Frau will Fillon weitermachen. "Ich werde bis zum Ende kämpfen", kündigte er an. Der erste Durchgang der Präsidentenwahl findet am 23. April statt.