Macron hat derweil ein anderes, nur auf den ersten Blick kleines Problem. Die Niederlage des Reformkandidaten Manuel Valls bei den gestrigen Vorwahlen der Sozialisten verschafft ihm zwar den Vorteil, dass er es nicht mit einem Konkurrenten aufnehmen muss, der ähnliche Überzeugungen vertritt, und als Premierminister bis vor wenigen Monaten Macrons Chef war.

„Valls' Niederlage bedeutet, dass Macron nun als einziger Kandidat das Erbe der sozialistischen Regierung übernehmen muss,“ sagt die Ökonomin Julia Cagé. Was dieser natürlich nicht will. Aus genau diesem Grund war er als Wirtschaftsminister zurück getreten und hatte seinen Hut als unabhängiger Kandidat an der Spitze seiner eigenen Bewegung „En Marche!“ (Vorwärts) in den Ring geworfen.