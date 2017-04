Le Pen ist der Auffassung, die damals mit Nazi-Deutschland zusammenarbeitende Vichy-Regierung sei „nicht Frankreich“ gewesen. Diese Position sei bis Jacques Chirac von den französischen Präsidenten vertreten worden. Am 16. Juli 1995 hatte sich der damalige Staatspräsident Chirac für die größte Massenverhaftung von Juden in Frankreich öffentlich entschuldigt. Die Beteiligung des Regimes von Vichy und der französischen Polizei an dieser Aktion war in Frankreich jahrzehntelang ein Tabu-Thema.

Der konservative Präsident der Region Provence-Alpes-Côte-d-Azur, Christian Estrosi, warf der Kandidatin vor, ihrem Vater Jean-Marie Le Pen zu folgen. Dieser hatte mehrfach mit verharmlosenden Äußerungen zum Nationalsozialismus und Holocaust für Schlagzeilen gesorgt. So bezeichnete er die Gaskammern der NS-Konzentrationslager als „Detail“ der Geschichte des Zweiten Weltkriegs.

Unterdessen begann die offizielle Schlussphase des Wahlkampfs. Dies bedeutet, dass der Rundfunkaufseher CSA die Redezeiten der Kandidaten in Radio und Fernsehen besonders genau kontrolliert. Den Anwärtern müssen - unabhängig von ihrem politischen Gewicht - die gleichen Redezeiten gewährt werden. Die Regeln sind laut Tageszeitung „Le Monde“ in Frankreich besonders strikt.