Bild vergrößern Frankreich: Macron büßt dramatisch an Beliebtheit ein Bild: REUTERS

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron verliert weiter an Rückhalt in der Bevölkerung. In der August-Umfrage des Instituts Ifop büßte der mit viel Vorschusslorbeeren gestartete Macron 14 Prozent ein.