Die Augen waren auf Emmanuel Macron und Marine Le Pen gerichtet. Beide Politiker dominieren die Umfragen und liegen mittlerweile gleichauf. Sie werden als Favoriten in die Stichwahl im Mai gehen. Allerdings sind viele der Wähler noch unentschieden. Beim ersten von drei Fernsehdebatte traten sie am Montagabend gemeinsam mit Benoît Hamon, Jean Luc Mélenchon und Francois Fillon gegeneinander an. Die Zuschauer erlebten dabei einen angeschlagenen Fillon, der blass und über weite Strecken der Debatte verkrampft, beinahe abwesend, wirkte.

Frankreichs Präsident - das mächtigste Staatsoberhaupt Starker Präsident Von allen Staatsoberhäuptern der Europäischen Union hat der französische Präsident die größten Vollmachten. Seine starke Stellung verdankt er der Verfassung der 1958 gegründeten Fünften Republik, ihr erster Präsident war General Charles de Gaulle.

Wahl Der Staatschef wird seit 1965 direkt vom Volk gewählt und kann beliebig oft wiedergewählt werden. Seit 2002 beträgt seine Amtszeit noch fünf statt sieben Jahre.

Gesetzgebung Der Präsident verkündet die Gesetze, kann den Premierminister entlassen und die Nationalversammlung auflösen. In Krisenzeiten kann er den Notstandsartikel 16 anwenden, der ihm nahezu uneingeschränkte Vollmachten gibt.

Verhältnis zum Parlament Der Staatschef ist gegenüber dem Parlament nicht verantwortlich. Durch eine 2007 beschlossene Verfassungsänderung sind Staatschefs im Amt vor Strafverfolgung ausdrücklich geschützt. Das Parlament kann den Präsidenten nur bei schweren Verfehlungen mit Zweidrittelmehrheit absetzen.

Macht über das Militär Frankreichs Staatschef ist Oberbefehlshaber der Streitkräfte und hat in der Verteidigungs- und Außenpolitik das Sagen. Seine stärksten Druckmittel sind der rote Knopf zum Einsatz von Atomwaffen und das Vetorecht im UN-Sicherheitsrat.

Verhältnis zur Regierung Der Präsident ernennt den Premierminister und auf dessen Vorschlag die übrigen Minister, leitet die wöchentlichen Kabinettssitzungen und nimmt Ernennungen für die wichtigsten Staatsämter vor.

Regierungschef als Gegengewicht Seine Macht wird jedoch eingeschränkt, wenn der Regierungschef aus einem anderen politischen Lager kommt und der Präsident keine eigene Mehrheit in der Nationalversammlung hat. Dieser Fall der „Kohabitation“ war bei der Verabschiedung der Verfassung nicht vorgesehen. Er trat aber bereits drei Mal ein, zuletzt 1997 bis 2002, als der konservative Staatschef Jacques Chirac mit dem sozialistischen Premierminister Lionel Jospin auskommen musste.

Trotz immer erdrückend werdender Korruptionsvorwürfe nutzte er den Fernsehauftritt nicht, um sich aufrichtig zu entschuldigen, sondern gab lediglich kleinlaut zu Bedenken, dass Menschen eben Fehler hätten und er auch. Sein Ziel für die kommenden zwei Fernsehdebatten muss es sein, kampflustiger und vor allem wieder selbstsicherer zu werden.

Und so war es vor allem der Europaabgeordnete Jean-Luc Mélenchon, der mit seiner eloquenten, zuweilen sehr engagierten und lauten Art, einen kleinen Fingerzeig landen konnte. Er sorgte dafür, dass die Diskussion keine weitere Wahlkampfveranstaltung wurde, sondern eine echte Debatte. Er schoss beim Thema Bildung gegen Marine Le Pen ebenso wie in der in der Einwanderungsfrage: „Menschen werden nicht freiwillig zu Migranten, sie werden dazu gemacht – und wir müssen sie so behandeln, wie wir behandelt werden möchten.“ In Frankreich dominierte er auf Twitter von Beginn an die Tweets.

Frankreichs Stärken Viele Frauen in Arbeit Der einzige Lichtblick auf dem Arbeitsmarkt ist die hohe Beschäftigungsquote von Frauen. Dank guter Kinderbetreuungsmöglichkeiten und aufgeschlossenen Arbeitgebern sind viele Frauen in Arbeit. Rang 9 im internationalen Vergleich.

Gute Infrastruktur Ein gutes Gesundheitssystem, eine gute technische Infrastruktur und hohe Energiesicherheit: Die Grundlagen für erfolgreiches Unternehmertum sind von dieser Seite her gegeben.

Er muss jede Öffentlichkeit nutzen, die ihm geboten wird. In den Wahlumfragen liegt er bislang nur auf Platz fünf, aber er holt auf. Einige sehen ihn schon gleichauf mit Hamon. Diese beiden Linken könnten zwischen erstem Wahlgang und Stichwahl zum Zünglein an der Waage. Dann wird es darum gehen, ihre Wähler noch einmal zu mobilisieren, um Marine Le Pen zu verhindern. Nur so kann es zu klären sein, dass sich Hamon und Mélenchon gegenseitig überhaupt nicht angriffen - und von Zeit zu Zeit sogar den Ausführungen von Emmanuel Macron zunickten. Schließlich waren oder sind noch immer alle Mitglieder der "Parti Socialiste". Auch deshalb war die TV-Debatte ein "Alle gegen Le Pen". Emmanuel Macron war der einzige Kandidat, der direkt zu den Zuschauern an den Bildschirmen spricht, sie mit einem „Bon Soir“ (Guten Abend) begrüßt und seine Konkurrenten ausblendet so als wolle er sagen: Es gibt nur mich. In seinem Eingangsstatement sieht er sich weniger als etablierter Politiker, sondern als arbeitender Mensch, als Banker. „Darauf bin ich stolz.“

Le projet que je porte est un projet qui a confiance dans le pays et son énergie.

C’est un projet porteur d’espoir. #LeGrandDébat pic.twitter.com/yRPMwKRLLF — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 20. März 2017

Er ist der einzige der Kandidaten, der noch nie für ein politisches Amt kandidiert hat, obwohl er unter Hollande bereits Wirtschaftsminister war. Ein etablierter Politiker werde die Probleme Frankreichs (unter anderem Klimawandel, islamistischer Terror) nicht lösen. „Das Projekt, das ich vorhabe, hat Vertrauen in das Land und seine Energie. Es ist ein Projekt der Hoffnung.“