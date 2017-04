Mélenchon und Le Pen profitieren vom Urnengang

Denn die übrigen Bewerber um das Präsidentschaftsamt wollen allesamt auf die ein oder andere Weise das bestehende „System“ aus den Angeln heben. Etwa die Hälfte von ihnen wird zwar prozentual für den Ausgang der Wahl kaum eine Rolle spielen. Weil aber allen Kandidaten ohne Ausnahme in den letzten beiden Wochen vor dem Urnengang in den Medien fast auf die Sekunde genau dieselbe Präsenz zusteht, ist der Trommelwirbel beängstigend. Denn er spielt Mélenchon und Le Pen bei der Mobilisierung der vielen noch unentschlossenen Wähler in die Hände.

Frankreich vor den Präsidentenwahlen : François Fillon sollte endlich aufgeben Der Rücktritt des konservativen Präsidentschaftskandidaten wäre längst fällig. Doch er versucht die eigenen Skandale in einem noch größeren aufzulösen – ohne Rücksicht auf Verluste.

Etwa ein Drittel von ihnen weiß noch nicht, wo sie ihr Kreuz setzen werden. Macron ist zuletzt in den Umfragen gesunken und verharrt bei rund 22 Prozent. Dessen Kritik vom Wochenende, die Stärke der exportorientierten deutschen Wirtschaft sei „in der jetzigen Ausprägung nicht tragbar“, dürfte in dem Zusammenhang kein Zufall sein. Pierre-Antoine Delhommais, Kommentator des Wochenmagazins „Le Point“, spricht von einer „Poutouisierung der Geisteshaltung“. Der Trotzkist Philippe Poutou ist Kandidat der „Neuen Antikapitalistischen Partei“ und kann mit etwa zwei Prozent der Stimmen rechnen. „Résistence, Résistence“ (Widerstand) skandieren Mélenchons Anhänger, wenn er ihnen „die Macht des Volkes“ verspricht. Sein Wahlkampfslogan unterscheidet sich wie so vieles andere in seinem Programm kaum oder überhaupt nicht von den Ankündigungen Le Pens. Die FN-Vorsitzende gibt vor, „im Namen des Volkes“ unterwegs zu sein. Wobei zum so genannten Volk nur diejenigen zählen, die sie ausgebeutet wähnen wie in Emile Zolas Roman „Germinal“ über die unmenschlichen Verhältnisse in französischen Bergwerken des 19. Jahrhunderts.

Beide wollen etwa niedrige Löhne und Staatsausgaben kräftig anheben, das Renteneintrittsalter auf 60 Jahre senken und die im vergangenen Sommer verabschiedete Arbeitsmarktreform rückgängig machen. Beide wollen französische Produkte vor Konkurrenz schützen, sie mit einem „intelligenten“, er mit einem „solidarischen“ Protektionismus. Und beide wollen in Brüssel über einen Verbleib Frankreichs in der EU verhandeln (Mélenchon jeden einzelnen der EU-Verträge) und im Falle eines Scheiterns raus aus der Gemeinschaft.

Anzeige