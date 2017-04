Vor allem die vergangenen fünf Jahre der Präsidentschaft des Sozialisten François Hollande haben tiefe Spuren hinterlassen. Tatsächlich hat Frankreich in dieser Zeit zu wenig aus seinen Stärken gemacht, zuletzt nicht einmal von dem Dreigespann an unverhofft vorteilhaften Wirtschaftsbedingungen profitiert: niedrige Zinsen, niedriger Ölpreis, niedriger Euro.

„Die Situation des Außenhandels und der Industrie hat sich in den vergangenen fünf Jahren im Vergleich zu den anderen Ländern der Euro-Zone verschlechtert,“ konstatiert Pierre-André Buigues, Professor an der Toulouse Business School und lange Jahre Berater der EU-Kommission. „Zwischen 2012 und 2016 ist die Industrieproduktion im Euro-Raum um 3,6 Prozent gestiegen, während sie in Frankreich bei einem Plus von 0,5 Prozent quasi stagnierte.“

Warum nur, wo doch Hollande seit 2013 die Wettbewerbsfähigkeit mit Steuerentlastungen der Betriebe in Höhe von jährlich rund 20 Milliarden Euro steigern wollte? Weil die Entlastung lediglich für Jobs gilt, die höchstens mit dem 2,5-fachen des Mindestlohns (also derzeit 3700 Euro) vergütet werden, half der so genannte Steuerkredit für die Wettbewerbsfähigkeit und die Beschäftigung (CICE) bisher kaum Industriebetrieben bei der Umstellung auf qualitativ höhere und damit teurere Produkte. Mit durchschnittlich 35,60 Euro pro Arbeitsstunde seien „die Arbeitskosten in Frankreich zu hoch in Relation zu der Art und der Qualität der Produkte, die wir produzieren“, sagt Buigues.

Anders als es von manchen Gewerkschaftern und Politikern gedacht war, führte der CICE auch nicht sofort zu massenhaften Neueinstellungen der Unternehmen. Stattdessen konnten sie damit auch ihre Preise senken, um mit vergleichbaren Waren aus weniger teuren Ländern zu konkurrieren, in modernere Anlagen investieren oder auch Dividenden erhöhen. Für die Jahre 2013 und 2014 kommt der regierungseigene Think Tank „France Stratégie“ in einer kürzlich vorgelegten Studie zu dem Ergebnis, dass lediglich zwischen 50.000 und 100.000 Arbeitsplätze gesichert oder geschaffen wurden.