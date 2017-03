Der Kandidat der französischen Konservativen bei der Präsidentenwahl, Francois Fillon, hat kurzfristig seinen Besuch der jährlichen Agrarmesse in Paris abgesagt. Einen Grund nannte sein Wahlkampfteam in seiner knappen Mitteilung am Mittwoch nicht. Der Besuch der internationalen Messe ist für die Kandidaten ein Pflichttermin, bei dem sie um Wählerstimmen werben können. Fillon steht wegen einer Affäre um Scheinbeschäftigung seiner Ehefrau erheblich unter Druck. Gegen ihn wird ermittelt, weil er seine Frau Penelope nur zum Schein als Assistentin angestellt und Hunderttausende Euro aus der Staatskasse kassiert haben soll. Der frühere Ministerpräsident hat wiederholt alle Vorwürfe zurückgewiesen.

Fillons Wahlkampteam hat für Mittwochmittag eine Erklärung angekündigt. Sie sei für 12.00 Uhr geplant. Details wurden nicht genannt. Dem "Journal du Dimanche" zufolge muss Fillon vor dem Ermittlungsrichter aussagen.