Beim Abschluss der Sozialisten-Vorwahl in Frankreich bestimmen die Wähler am Sonntag (09.00 Uhr) ihren Präsidentschaftskandidaten. Als Favorit gilt Ex-Minister Benoît Hamon, der in der ersten Runde am vergangenen Sonntag mit rund 36 Prozent der Stimmen in Führung lag. Der 49-Jährige steht für einen radikalen Bruch mit der verpönten Bilanz von Staatschef François Hollande. Sein Programm wird auch als utopisch bezeichnet.

Hamons Konkurrent ist Ex-Premierminister Manuel Valls (54), der dem rechten Parteiflügel angehört und in Debatten die Politik der Hollande-Jahre verteidigte. Hollande selbst tritt nicht mehr an. Die rund 7500 Wahllokale werden um 19.00 Uhr schließen. Mit Teilergebnissen wird am Abend gerechnet.