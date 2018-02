In der Auseinandersetzung über das Europa-Kapitel im Koalitionsvertrag tritt Frankreich Befürchtungen entgegen, Deutschland werde als Zahlmeister für teure Reform-Ideen des französischen Staatschef Emmanuel Macron herhalten. „ Wir müssen aufhören, in überkommenen Stereotypen zu denken“, forderte Europa-Ministerin Nathalie Loiseau im Interview mit der WirtschaftsWoche . „Niemand verlangt von den Deutschen, nationale Interessen zu opfern oder Überzeugungen zu verraten.“

Ein Budget der Eurozone, wie es Frankreichs fordert, solle in keinem Fall dazu dienen, die Schulden der Vergangenheit zu vergemeinschaften. „Wir müssen Bedingungen schaffen, zu denen Mittel aus diesem Topf bezogen werden können, also Regeln, die respektiert werden müssen. Ein solches Budget kann es nur geben, wenn es gleichzeitig mehr Verantwortungsbewusstsein der einzelnen Länder gibt.“

Die französische Europaministerin Nathalie Loiseau über die Vorzüge einer Wirtschaftsunion und die Frage, was in Europa reformiert werden muss.

Die öffentlichen Ausgaben in Europa müssten auch nicht insgesamt steigen, wenn sie auf lokaler, nationaler und auch europäischer Ebene besser verteilt würden, sagte Loiseau. Allerdings müsse Europa sich künftig in Schlüsselbereichen mehr engagieren, etwa in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. „Der europäische Haushalt muss auch die Möglichkeit geben, Ausgaben zu finanzieren, die einen echten ‚europäischen Mehrwert‘ schaffen: in der Forschung, bei Innovationen und auch dabei, die Mobilität vor allem der jungen Europäer zu fördern,“ betonte die Ministerin. „Für all das werden Finanzmittel benötigt.“