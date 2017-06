Gestern hat der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) auf seiner regelmäßigen Sitzung in Tallinn die Zinsen wieder unverändert gelassen. Sie handelt damit erwartungsgemäß, nämlich überwiegend im Interesse reformunwilliger Regierungen und des französischen Präsidenten, der unmittelbar vor der Parlamentswahl keinen unangenehmen Querschuss gebrauchen kann. Der Präsident der EZB , Mario Draghi, hat erneut die monetäre Akkomodierung gerechtfertigt und beteuert, dass die EZB die Geldschleusen wie geplant bis mindestens zum Jahresende offenhalten wird. Soweit ist gestern alles so gelaufen wie erwartet.

Die EZB hält an der Politik der Niedrigzinsen und der Geldschwemme fest, obwohl die Konjunktur in der Eurozone besser läuft als erwartet. Die Entwertung der Ersparnisse geht weiter.

Unabhängig vom Ort der Sitzung wird dieses Ergebnis von Volkswirten als ein Zeichen dafür gewertet, dass die EZB sich inzwischen ernsthaft mit dem Ausstieg aus der Niedrigzinsphase befasst. Allerdings wird vermutet, dass dieser Ausstieg frühestens in zwei Jahren erfolgen wird. So äußerst sich die Bank auf jeden Fall selber. Diese Vermutung ist mithin plausibel.

Weiterhin wäre es dann attraktiv, den Leitzins zu erhöhen, wenn die Inflationsrate während der Sommerferien in Deutschland, also ab dem 24. Juni für einige Zeit weiter steigt und die 2-Prozent-Marke zumindest ins Visier nimmt. Dies ist auf jeden Fall denkbar, denn es ist durchaus üblich, dass die Benzinpreise während der Reisezeit höher als im Durchschnitt des übrigen Jahres sind. Wenn also es also Anfang Juli zu einem recht scharfen Preisanstieg käme, könnte die Inflationsrate im Juli steigen, was im August dann bekannt würde.