Die rechtsextreme französische Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen sieht ihr Land durch zwei „totalitäre Systeme“ bedroht. Dazu zähle zum einen die wirtschaftliche Globalisierung und zum anderen islamistischer Fundamentalismus, sagte die Front-National-Chefin auf der Konferenz ihrer Partei in Lyon.

Le Pens Rede stellte das Ende der zweitägigen Lyoner Konferenz der Front National dar. In ihrer Ansprache gelobte sie, Terrorismus innerhalb Frankreichs auszulöschen. Als französische Präsidentin würde sie eine Nulltoleranzpolitik gegenüber Straftätern verfolgen, sagte sie. Sie würde die Befugnisse der Geheimdienste erhöhen und dafür sorgen, dass in Frankreich verurteilte Ausländer Gefängnisstrafen in ihrem jeweiligen Heimatland absitzen müssten.