In Frankreich wurde Justizkreisen zufolge ein Ermittlungsverfahren gegen Apple wegen verlangsamter iPhones eingeleitet. Die Untersuchung wegen mutmaßlicher Täuschung und die absichtliche Verkürzung der Lebenszeit von Apple-Produkten obliege der französischen Verbraucherschutzbehörde, die an das Wirtschaftsministerium angeschlossen ist, sagte eine mit dem Verfahren vertraute Person am Montag.

Die Vorermittlungen könnten Monate in Anspruch nehmen und müssen nicht zwangsläufig in einem Gerichtsverfahren enden. Die Anschuldigungen könnten auch fallengelassen werden. In Frankreich ist die absichtliche Verkürzung der Lebenszeit eines Produktes strafbar. Unternehmen kann bis zu fünf Prozent des Jahresumsatzes als Strafe aufgebrummt werden.