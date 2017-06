Zwar hat die EZB alle Wertpapiere mit einem offiziellen Rating, die sie als Sicherheiten akzeptiert, in einer öffentlich zugänglichen Liste zusammengestellt. Die Banken können Papiere vorschlagen, die sie zur Beleihung einreichen wollen; die EZB kann sie akzeptieren oder nicht. Die Liste, die 30.000 bis 40.000 Papiere umfasst, wird täglich aktualisiert. Und doch befinden sich derzeit Anleihen der spanischen Bank Banco Popular darauf, die jüngst für einen Euro an den Konkurrenten Santander verscherbelt wurde. Auch Anleihen der notleidenden italienischen Banken Banca Popolare di Vicenza, Veneto Banca und Banca Monte dei Paschi di Siena nimmt die EZB als Sicherheiten entgegen.

Die EZB hält an der Politik der Niedrigzinsen und der Geldschwemme fest, obwohl die Konjunktur in der Eurozone besser läuft als erwartet. Die Entwertung der Ersparnisse geht weiter.

Hinzu kommt, dass die Mehrheit der gelisteten Papiere gar nicht gehandelt wird. „Ohne Marktpreise aber gibt es kein objektives Maß für den fairen Wert“, sagt Nyborg. Daher greifen die Notenbanken des Euro-Systems auf eigene Bewertungsmodelle zurück, mit denen sie den Beleihungswert der Papiere abschätzen. Sie orientieren sich dabei an Wertpapieren mit ähnlichen Charakteristika, die am Markt gehandelt werden. Heißt es. Doch wie die Parameter der Modelle spezifiert sind, weiß außerhalb der Notenbank keiner, sagt Nyborg. Es ist ein System, das anfällig ist für politische Einflussnahme.

Eine wichtige Rolle im Besicherungsgeschäft der EZB spielen die Ratingagenturen. Neben den drei großen Agenturen Moody’s, Fitch und Standard and Poor’s kommt der kleineren kanadischen Agentur DBRS eine besondere Rolle zu. Die EZB hatte die Bewertungen der Agentur, die für vergleichsweise großzügige Beurteilungen von Schuldnern bekannt ist, schon vor der Euro-Krise in ihre Politik einbezogen. Da sich die Notenbanker bei der Akzeptanz von Staatsanleihen als Kollaterale nur am jeweils besten Rating orientieren, konnten sie mit Verweis auf die günstigen Urteile von DBRS für Italien, Spanien und Portugal hohe Beleihungswerte für deren Staatsanleihen ansetzen. Auf diese Weise konnten sich die Banken Nyborgs Berechnungen zufolge zusätzlich rund 200 Milliarden Euro mehr Geld bei der EZB borgen.

Fragwürdige Haarschnitte

Ebenso fragwürdig wie die Sicherheiten, gegen die die EZB Geld verleiht, sind die Abschläge (Haircuts), die sie dabei in Rechnung stellt. Die Abschläge sollen die Wertminderungsrisiken widerspiegeln und die EZB vor Verlusten schützen. Dabei berücksichtigen die Euro-Hüter drei Faktoren: die Art des Wertpapiers, die Laufzeit und das Rating. Die Höhe des Abschlags bestimmt die EZB selbst. So setzte sie in der Euro-Krise für italienische und spanische Staatsanleihen die gleichen Bewertungsabschläge an wie für deutsche Staatsanleihen – obwohl das Ausfallrisiko für erstgenannte Anleihen schon damals deutlich höher war als für Bundespapiere. Dazu kommt, dass die Experten der EZB die Haircuts nur alle drei bis vier Jahre aktualisieren. „Die niedrigen Bewertungsabschläge haben eine exzessive Staatsverschuldung zu günstigen Konditionen möglich gemacht“, sagt Nyborg.